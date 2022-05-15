ОСТАННІ НОВИНИ

росіяни зізнаються у використанні в Україні забороненої зброї, – СБУ

Ольга Денисяка

|

російські загарбники підтверджують, що використовують в Україні фосфорні і касетні засоби ураження. Це – особливо небезпечні та негуманні види озброєнь, заборонені міжнародними конвенціями. Про це свідчить нова телефонна розмова російських загарбників, яку вдалося перехопити Службі безпеки України.

В СБУ стверджують, що тким чином рф продовжує грубо порушувати закони та звичаї війни, маючи на меті знищити якомога більше мирних українців.

«Та всі чекають, коли Володьку ( путіна, – ред.)  це все заї*е, він війська виведе і “Тополя” сюди накидає. А так, бачиш, все, що міжнародними конвенціями було заборонено: касети, фосфор – нам все дозволили, все пускаєму туди», – говорить один окупант іншому.

Зазначється, що з 2014 року СБУ неодноразово фіксувала використання російськими окупантами заборонених засобів ураження у районі проведення АТО/ООС. Після початку широкомасштабного вторгнення ці воєнні злочини вчиняються окупантами по всій лінії фронту. Служба безпеки України документує кожен із них.

В СБУ запевняють: перехоплення та зібрані дані увійдуть до матеріалів у міжнародних судах, щоб жоден російський військовий злочинець не уникнув покарання.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
На дороги України повертають 128 камер автофіксації ПДР. Список
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
На дороги України повертають 128 камер автофіксації ПДР. Список

На дороги України розпочинають повертати фіксацію порушень правил дорожнього руху в автоматичному режимі. Знову ловити п...

У Львові затвердили нові стандарти будівництва житла
Ольга ДЕНИСЯКА
У Львові затвердили нові стандарти будівництва житла

У Львові затвердили стандарти, згідно з якими будинки зводитимуть із урахуванням виникнення надзвичайних ситуацій. Зокре...

В Україні оновили правила перетину кордону: що змінилось
Ольга ДЕНИСЯКА
В Україні оновили правила перетину кордону: що змінилось

Кабмін знову вніс зміни до Правил перетину державного кордону громадянами України. У Держприкордонслужбі пояснили, хто т...

Світ вшановує День пам’яті та примирення
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Світ вшановує День пам’яті та примирення

Сьогодні, 8 травня, у всьому світі, зокрема, і в Україні, відзначають День пам’яті та примирення, присвячений пам’яті же...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів