росіяни зізнаються у використанні в Україні забороненої зброї, – СБУ

російські загарбники підтверджують, що використовують в Україні фосфорні і касетні засоби ураження. Це – особливо небезпечні та негуманні види озброєнь, заборонені міжнародними конвенціями. Про це свідчить нова телефонна розмова російських загарбників, яку вдалося перехопити Службі безпеки України.

В СБУ стверджують, що тким чином рф продовжує грубо порушувати закони та звичаї війни, маючи на меті знищити якомога більше мирних українців.

«Та всі чекають, коли Володьку ( путіна, – ред.) це все заї*е, він війська виведе і “Тополя” сюди накидає. А так, бачиш, все, що міжнародними конвенціями було заборонено: касети, фосфор – нам все дозволили, все пускаєму туди», – говорить один окупант іншому.

Зазначється, що з 2014 року СБУ неодноразово фіксувала використання російськими окупантами заборонених засобів ураження у районі проведення АТО/ООС. Після початку широкомасштабного вторгнення ці воєнні злочини вчиняються окупантами по всій лінії фронту. Служба безпеки України документує кожен із них.

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В СБУ запевняють: перехоплення та зібрані дані увійдуть до матеріалів у міжнародних судах, щоб жоден російський військовий злочинець не уникнув покарання.

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