ОСТАННІ НОВИНИ

росія не наступатиме протягом місяця, втрачена частина армії, – розвідка Британії

Ольга Денисяка

|

Наступ Росії на Донбасі втратив темп і не зможе відновитися щонайменше протягом місяця, а системні проблеми продовжують наростати. Про це йдеться у публічному зведенні британської військової розвідки від 15 травня, повідомляє Європейська правда.

Міноборони Британії констатує, що за останній місяць, «незважаючи на незначні досягнення на початку», росія не змогла захопити значної території України, а натомість «зберігає стабільно високий рівень виснаження».

«Станом на зараз росія, ймовірно, втратила третину сухопутних бойових сил, які вона зібрала в лютому (для нападу на Україну)», – констатує Міноборони Британії. Такі високі оцінки російських бойових втрат досі ще не лунали.

Також військове відомство очікує, що затримки «майже напевно посилюватимуться» через втрату військом РФ мостового обладнання та безпілотників.

«Протягом усього конфлікту їм не вистачало російського мостового обладнання, що сповільнювало та обмежувало наступальний маневр. Російські БПЛА, що мають життєво важливе значення для тактичної обізнаності та керування артилерією, виявилися вразливими для української ППО», – констатують британці.

Крім того, дії російських збройних сил все більше обмежує «постійний низький бойовим духом» та зниженням боєздатності підрозділів, яке неможливо швидко замінити.

«За нинішніх умов РФ навряд чи буде здатна різко збільшити темпи просування по Україні протягом наступних 30 днів», – констатує військова розвідка Британії.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
На дороги України повертають 128 камер автофіксації ПДР. Список
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
На дороги України повертають 128 камер автофіксації ПДР. Список

На дороги України розпочинають повертати фіксацію порушень правил дорожнього руху в автоматичному режимі. Знову ловити п...

У Львові затвердили нові стандарти будівництва житла
Ольга ДЕНИСЯКА
У Львові затвердили нові стандарти будівництва житла

У Львові затвердили стандарти, згідно з якими будинки зводитимуть із урахуванням виникнення надзвичайних ситуацій. Зокре...

В Україні оновили правила перетину кордону: що змінилось
Ольга ДЕНИСЯКА
В Україні оновили правила перетину кордону: що змінилось

Кабмін знову вніс зміни до Правил перетину державного кордону громадянами України. У Держприкордонслужбі пояснили, хто т...

Світ вшановує День пам’яті та примирення
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Світ вшановує День пам’яті та примирення

Сьогодні, 8 травня, у всьому світі, зокрема, і в Україні, відзначають День пам’яті та примирення, присвячений пам’яті же...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів