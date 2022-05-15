рф втратила в Україні 1220 танків та 555 артилерійських систем

Від початку повномасштабного вторгнення росія втратила в Україні вже 27 400 військових, 1220 танків та 555 артилерійських систем. Про це йдеться у Facebook Генштабу ЗСУ.
З 24 лютого до 15 травня загальні втрати росії становлять:
- особового складу – близько 27400 (+200) осіб ліквідовано
- танків ‒ 1220 (+2) од,
- бойових броньованих машин ‒ 2958 (+24) од,
- артилерійських систем – 555 (+4) од,
- РСЗВ – 195 (+0) од,
- засоби ППО – 89 (+1) од,
- літаків – 200 (+0) од,
- гелікоптерів – 164 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 416 (+5),
- крилаті ракети – 95 (+0),
- кораблі /катери –13 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2087 (+28) од,
- спеціальна техніка – 42 (+0).
Вчора найбільші втрати противника спостерігалися на Авдіївському та Курахівському напрямках. Всі дані ще уточнюються.
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Ольга Денисяка