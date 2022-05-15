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Притула зібрав понад 5 мільйонів гривень, коментуючи фінал Євробачення

Анастасія Диняк

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Сергій Притула зібрав 5,5 мільйона гривень за чотири години коментування фіалу конкурсу Євробачення. Про це він повідомив у Twitter.

Так, Сергій Притула проводив аудіо-трансляцію Пісенного конкурсу Євробачення-2022 на своїй сторінці у Twitter. Протягом чотирьох годин вдалося зібрати 5,5 мільйона гривень.

«Гроші підуть на багі ЗСУ, але вистачить на ще дещо цікаве», – йдеться у повідомленні.

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