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Kalush Orchestra випустив кліп знятий у Бучі, Ірпені, Гостомелі та Бородянці

Анастасія Диняк

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Гурт Kalush Orchestra випустив кліп на пісню «Stefania», яка перемогла на конкурсі «Євробачення-2022». Гурт опублікував роботу на своєму YouTube-каналі.

Так, у кліпі з’явилися кадри з Бучі, Ірпеня, Гостомеля та Бородянки на Київщині, де російські окупанти вчиняли звірства над мирним населенням. За словами фронтмену гурту Олега Псюка, війна в Україні повністю змінила сенс пісні, що виконавці і спробували передати у відео-роботі.

Зауважимо, спочатку пісня «Stefania» була присвячена мамі соліста Стефанії. Наразі для багатьох композиція стала символом, який уособлює батьківщину.

«Ми цей кліп знімали в Бучі, Ірпені і Гостомелі – кадри не для слабкодухих, б’є дуже глибоко і боляче!», – прокоментував Олег Псюк.

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