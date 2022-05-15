Kalush Orchestra випустив кліп знятий у Бучі, Ірпені, Гостомелі та Бородянці

Гурт Kalush Orchestra випустив кліп на пісню «Stefania», яка перемогла на конкурсі «Євробачення-2022». Гурт опублікував роботу на своєму YouTube-каналі.

Так, у кліпі з’явилися кадри з Бучі, Ірпеня, Гостомеля та Бородянки на Київщині, де російські окупанти вчиняли звірства над мирним населенням. За словами фронтмену гурту Олега Псюка, війна в Україні повністю змінила сенс пісні, що виконавці і спробували передати у відео-роботі.

Зауважимо, спочатку пісня «Stefania» була присвячена мамі соліста Стефанії. Наразі для багатьох композиція стала символом, який уособлює батьківщину.

«Ми цей кліп знімали в Бучі, Ірпені і Гостомелі – кадри не для слабкодухих, б’є дуже глибоко і боляче!», – прокоментував Олег Псюк.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>