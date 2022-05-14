ЗСУ звільнили ще шість населених пунктів, – Зеленський

Станом на 13 травня українські захисники звільнили від російських окупантів 1015 населених пунктів, з них шість – за останню добу. Про це заявив у зверненні президент України Володимир Зеленський.

«Продовжуємо відновлення деокупованих територій України. Станом на сьогодні деокуповано вже 1015 населених пунктів – це плюс шість за минулу добу. Повертаємо туди електрику, водопостачання, звʼязок, транспорт, соціальні послуги. Це важливо», – повідомив Зеленський.

Президент запевнив, що влада пам’ятає про кожне місто й кожну громаду, які ще перебувають в окупації.

«Херсон, Мелітополь, Бердянськ, Енергодар, Маріуполь і всі міста й містечка Донбасу… Поступове звільнення Харківщини доводить, що ми нікого не залишимо ворогу», – наголосив президент.

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