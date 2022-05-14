ОСТАННІ НОВИНИ

Збитки внаслідок ракетних ударів рф по Львівщині оцінюють у 1,5 млрд грн

Андрій Котенський

|

За попередніми даними, збитки, нанесені внаслідок ракетних ударів по об’єктах інфраструктури Львівщини, становлять близько 1,5 млрд грн. Цю інформацію повідомив під час інтерв’ю журналістам Суспільного начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

«Людські жертви – це найболючіше у цій війні. Усе інше ми відбудуємо та відновимо.  Найбільш складні об’єкти для відновлення – це електричні підстанції, поставка компонентів є тривалою, і для цілковитого відновлення необхідно близько пів року»,  – зазначив очільник області.

Також він акцентував, що дуже важливо, аби люди не ігнорували повідомлення про тривогу. В області під місця укриття підпадає майже 130 тисяч об’єктів.

«Це об’єкти подвійного призначення, як-от підвал чи місця для паркування авто. Якщо говорити про спеціалізовані об’єкти укриття, якими опікується ОВА, це майже 900  об’єктів для захисту людей у місцях критичної інфраструктури. З них 260 – це укриття, які мають бути стійкими до ядерних ударів та хімічних атак. Завдання людей – наголошувати органам місцевого самоврядування і власникам закладів щодо можливості використання таких об’єктів.  Наприклад, у закладах харчування таким укриттям є підвал, і він має бути у вільному доступі»,  – наголосив начальник Львівської ОВА.

На запитання щодо діяльності в області диверсійно-розвідувальних груп, очільник області повідомив, що з початку війни більше 5 тисяч осіб перевірили СБУ та працівники поліції щодо можливої їхньої участі у підривній діяльності.

«З початку  війни ми звертались до людей щодо їх пильного ставлення до незнайомих людей чи автомобілів і закликали,  щоб вони повідомляли про це правоохоронним органам.  У перші дні було від 15 до 17 тисяч таких звернень. На сьогодні їхня кількість – від 1100 до 1500 на добу.  Це свідчить, що люди звикли до пересторог, але досі не втрачають пильність.  І це дуже добре», – зазначив Максим Козицький.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
На дороги України повертають 128 камер автофіксації ПДР. Список
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
На дороги України повертають 128 камер автофіксації ПДР. Список

На дороги України розпочинають повертати фіксацію порушень правил дорожнього руху в автоматичному режимі. Знову ловити п...

У Львові затвердили нові стандарти будівництва житла
Ольга ДЕНИСЯКА
У Львові затвердили нові стандарти будівництва житла

У Львові затвердили стандарти, згідно з якими будинки зводитимуть із урахуванням виникнення надзвичайних ситуацій. Зокре...

В Україні оновили правила перетину кордону: що змінилось
Ольга ДЕНИСЯКА
В Україні оновили правила перетину кордону: що змінилось

Кабмін знову вніс зміни до Правил перетину державного кордону громадянами України. У Держприкордонслужбі пояснили, хто т...

Світ вшановує День пам’яті та примирення
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Світ вшановує День пам’яті та примирення

Сьогодні, 8 травня, у всьому світі, зокрема, і в Україні, відзначають День пам’яті та примирення, присвячений пам’яті же...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів