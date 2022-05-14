Збитки внаслідок ракетних ударів рф по Львівщині оцінюють у 1,5 млрд грн

За попередніми даними, збитки, нанесені внаслідок ракетних ударів по об’єктах інфраструктури Львівщини, становлять близько 1,5 млрд грн. Цю інформацію повідомив під час інтерв’ю журналістам Суспільного начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

«Людські жертви – це найболючіше у цій війні. Усе інше ми відбудуємо та відновимо. Найбільш складні об’єкти для відновлення – це електричні підстанції, поставка компонентів є тривалою, і для цілковитого відновлення необхідно близько пів року», – зазначив очільник області.

Також він акцентував, що дуже важливо, аби люди не ігнорували повідомлення про тривогу. В області під місця укриття підпадає майже 130 тисяч об’єктів.

«Це об’єкти подвійного призначення, як-от підвал чи місця для паркування авто. Якщо говорити про спеціалізовані об’єкти укриття, якими опікується ОВА, це майже 900 об’єктів для захисту людей у місцях критичної інфраструктури. З них 260 – це укриття, які мають бути стійкими до ядерних ударів та хімічних атак. Завдання людей – наголошувати органам місцевого самоврядування і власникам закладів щодо можливості використання таких об’єктів. Наприклад, у закладах харчування таким укриттям є підвал, і він має бути у вільному доступі», – наголосив начальник Львівської ОВА.

На запитання щодо діяльності в області диверсійно-розвідувальних груп, очільник області повідомив, що з початку війни більше 5 тисяч осіб перевірили СБУ та працівники поліції щодо можливої їхньої участі у підривній діяльності.

«З початку війни ми звертались до людей щодо їх пильного ставлення до незнайомих людей чи автомобілів і закликали, щоб вони повідомляли про це правоохоронним органам. У перші дні було від 15 до 17 тисяч таких звернень. На сьогодні їхня кількість – від 1100 до 1500 на добу. Це свідчить, що люди звикли до пересторог, але досі не втрачають пильність. І це дуже добре», – зазначив Максим Козицький.

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