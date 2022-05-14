В Києві поновили роботу вже 38 посольств, – МЗС

Станом на 14 травня 38 іноземних представництв повернулись працювати до Києва. Про це йдеться у Facebook Міністерства закордонних справ.

«38 іноземних представництв відновили свою роботу у Києві. Це ще один доказ того, що наші партнери вірять у перемогу, майбутнє та перспективи України. Дякуємо нашим друзям за підтримку!», – йдеться в повідомленні.

В МЗС висловили сподівання, що незабаром всі інші іноземні представництва повернуться до столиці.

Зазначимо, що президент України ще на початку квітня закликав іноземних дипломатів повертатись до Києва і продовжувати свою роботу.

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