Україна відбила 12 атак окупантів. На шести ділянках тривають бої

Українські захисники і захисниці зі складу угруповання Об’єднаних сил відбили сьогодні 12 атак ворога. Ще на шести локаціях тривають бої з окупантом, повідомляє угруповання Об’єднаних сил.

Уздовж всієї смуги оборони ворог застосовує бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем, завдає ракетно-бомбових ударів по цивільних об’єктах інфраструктури, мирних житлових кварталах.

Українські захисники і захисниці зі складу угруповання Об’єднаних сил відбили сьогодні 12 атак ворога. Ще на 6 локаціях тривають бої з окупантом.

Наші відважні воїни завдають рашистським загарбникам значних втрат у живій силі і техніці.

За добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили:

8 танків;

5 артилерійських систем;

9 одиниць бойової броньованої техніки;

5 ворожих автомобілів;

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 6 безпілотних літальних апаратів типу «Орлан-10» та один тактичний розвідувальний БпЛА «Елерон».

Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу російських окупантів!Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.