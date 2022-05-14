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Україна відбила 12 атак окупантів. На шести ділянках тривають бої

Андрій Котенський

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Українські захисники і захисниці зі складу угруповання Об’єднаних сил відбили сьогодні 12 атак ворога. Ще на шести локаціях тривають бої з окупантом, повідомляє угруповання Об’єднаних сил.

Уздовж всієї смуги оборони ворог застосовує бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем, завдає ракетно-бомбових ударів по цивільних об’єктах інфраструктури, мирних житлових кварталах.

Українські захисники і захисниці зі складу угруповання Об’єднаних сил відбили сьогодні 12 атак ворога. Ще на 6 локаціях тривають бої з окупантом.

Наші відважні воїни завдають рашистським загарбникам значних втрат у живій силі і техніці.

За добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили:

  • 8 танків;
  • 5 артилерійських систем;
  • 9 одиниць бойової броньованої техніки;
  • 5 ворожих автомобілів;

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 6 безпілотних літальних апаратів типу «Орлан-10» та один тактичний розвідувальний БпЛА «Елерон».

Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу російських окупантів!Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

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