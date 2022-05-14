У Львові затвердили нові стандарти будівництва житла

У Львові затвердили стандарти, згідно з якими будинки зводитимуть із урахуванням виникнення надзвичайних ситуацій. Зокрема, рекомендації передбачають підземні паркінги-укриття та ізольовані кімнати безпеки на поверхах. Нові норми 13 травня затвердив виконавчий комітет, пише пресслужба мерії.

Згідно з новими рекомендаціями, підземні паркінги та інші підземні приміщення рекомендують адаптувати для укриття населення, на випадок виникнення надзвичайних ситуацій. При цьому приміщення укриття рекомендується відокремлювати від решти паркінгу, щоб його можливо було обігріти у холодну пору року. В укриттях також мають забезпечити санвузлами, рукомийниками та розкладними місцями для сидіння. Також забудівельники мають передбачити щонайменше два виходи з підземного укриття у протилежні сторони будівлі.

Водночас заступник міського голови Львова з містобудування Любомир Зубач розповів про ще один варіант убезпечення – це ізраїльський досвід, коли у квартирах будують захищені кімнати, які витримують ударну хвилю.

«У межах квартир передбачати захисну кімнату з посиленими стінами, мінімальною площею 9 квадратних метрів. Власне будинок має мати тоді цілий стояк таких кімнат і на 70% стояти на фундаменті. Двері та сталеві віконниці такої кімнати мають витримувати ударну хвилю та захистити від осколкових поранень. Не всі мешканці будинку можуть і вдень, і вночі спускатись на підземний паркінг. Мова насамперед про людей з інвалідністю, маломобільних літніх людей чи батьків з малими дітьми», – написав у Facebook Любомир Зубач.

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У будинках «нового покоління» забудовникам наголошують на посиленій протипожежній безпеці та встановленні систем відеоспостереження.

Окрім посилення безпекових заходів, посадовці напрацювали ще 10 рекомендацій до житлового будівництва. Йдеться про зведення садочків чи шкіл, залежно від кількості квадратних метрів житла, гуманну висотність – 6-8 поверхів, відстань між будинками, безбар’єрність, впровадження естетичних елементів та екологічність.

Міський голова Львова Андрій Садовий наголосив, що дотримання цих стандартів забудовниками враховуватиметься при видачі містобудівних умов та обмежень, та закликає уряд врахувати їх у державно-будівельних нормах.

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