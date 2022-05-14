У Львові попрощались із згиблими на війні військовими

У суботу, 14 травня, львів’яни попрощались із трьома військовими, які загинули, захищаючи Україну від російських загарбників, – Олександром Панкратовим, Андрієм Шуфриним та Ігорем Мельником. Про це у Facebook повідомив очільник Національної академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного Павло Ткачук.

Спільна молитва за упокій воїнів відбулась у Гарнізонному храмі свв. апп. Петра і Павла. В останню путь провели старших сержантів Олександра Панкратова та Андрія Шуфрина, а також старшого лейтенанта Ігоря Мельника.

Павло Ткачук зауважив, що старший лейтенант Ігор Мельник здобув офіцерський фах у Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного 2020 року. Згодом офіцер-піхотинець проходив службу в одній з гірсько-штурмових бригад ЗС України.

«Ці сучасні Герої пожертвували найцінніше – своє життя – заради України та наших нащадків. Ніколи не забудемо Героїв та не простимо ворогові їхню втрату… Спочивайте з миром, мужні Воїни…Вічна Вам слава та пам’ять», – додав Павло Ткачук.

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