ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові попрощались із згиблими на війні військовими

Ольга Денисяка

|

У суботу, 14 травня, львів’яни попрощались із трьома військовими, які загинули, захищаючи Україну від російських загарбників, – Олександром Панкратовим, Андрієм Шуфриним та Ігорем Мельником. Про це у Facebook повідомив очільник Національної академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного Павло Ткачук.

Спільна молитва за упокій воїнів відбулась у Гарнізонному храмі свв. апп. Петра і Павла. В останню путь провели старших сержантів Олександра Панкратова та Андрія Шуфрина, а також старшого лейтенанта Ігоря Мельника.

Павло Ткачук зауважив, що старший лейтенант Ігор Мельник здобув офіцерський фах у Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного 2020 року. Згодом офіцер-піхотинець проходив службу в одній з гірсько-штурмових бригад ЗС України.

«Ці сучасні Герої пожертвували найцінніше – своє життя – заради України та наших нащадків. Ніколи не забудемо Героїв та не простимо ворогові їхню втрату… Спочивайте з миром, мужні Воїни…Вічна Вам слава та пам’ять», – додав Павло Ткачук.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
В Україні оновили правила перетину кордону: що змінилось
Ольга ДЕНИСЯКА
В Україні оновили правила перетину кордону: що змінилось

Кабмін знову вніс зміни до Правил перетину державного кордону громадянами України. У Держприкордонслужбі пояснили, хто т...

Світ вшановує День пам’яті та примирення
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Світ вшановує День пам’яті та примирення

Сьогодні, 8 травня, у всьому світі, зокрема, і в Україні, відзначають День пам’яті та примирення, присвячений пам’яті же...

Затвердили умови вступу-2022 для майбутніх бакалаврів та магістрів
Ольга ДЕНИСЯКА
Затвердили умови вступу-2022 для майбутніх бакалаврів та магістрів

Міністерство освіти і науки затвердило Порядок прийому до вишів у 2022 році. У Центрі оцінювання якості освіти пояснили,...

Мережа АТБ відкрила другий магазин на Львівщині за час війни
Анастасія ПИЖ
Мережа АТБ відкрила другий магазин на Львівщині за час війни

Найбільша національна торговельна мережа АТБ за час активної фази війни відкриває вже другий свій магазин на мирній Льві...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів