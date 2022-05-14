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російські окупанти вбили в Україні 227 дітей

Ольга Денисяка

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Станом на ранок 14 травня понад 647 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії російської федерації. За офіційними даними 227 дітей загинули та понад 420 отримали поранення. Про це йдеться у Facebook Офісу Генпрокурора.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області –139, Київській – 116, Харківській – 99, Чернігівській – 68, Херсонській – 48, Луганській – 45, Миколаївській – 44, Запорізькій – 28, Сумській – 17, у м.Києві – 16, Житомирській – 15.

12 травня в медичному закладі помер 12-річний хлопчик, який був тяжко поранений 1 травня під час обстрілу м.Попасна Луганської області.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ українських міст та сіл пошкоджено 1748 закладів освіти. При цьому 144 з них зруйновано повністю. Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

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