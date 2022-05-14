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росія вичерпала резерви боєздатних батальйонно-тактичних груп, – розвідка

Ольга Денисяка

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У росії на державному рівні триває прихована мобілізація, оскільки рф вже вичерпала найбільш боєздатні батальйонно-тактичні групи. Про це йдеться у Facebook Головного управління розвідки Міноборони.

Як заявив представник розвідки України Вадим Скібіцький, у Бєлгородській та Ростовській областях на основі призовників та мобілізаційних ресурсів формуються нові підрозділи окупаційних військ. Проте застосування таких військ переважно є неефективним.

«Через військкомати викликають військовозобов’язаних, вони підписують контракти, після чого формуються нові підрозділи та направляються на територію України. На скільки ефективне застосування таких військ – це вже показують бойові дії. В багатьох випадках це не є ефективно, але ми реально розуміємо, що на сьогодні ресурси, які стосуються найбільш боєздатних батальйонно-тактичних груп російська федерація вичерпала. Хоча в неї ще достатньо резервів для того, щоб вводити на територію України», – наголосив представник воєнної розвідки України.

Також Вадим Скібіцький підтвердив інформацію про пригніченість та депресивний морально-психологічний стан в підрозділах російських окупаційних військ.

«Найбільш пригнічений моральний стан – у військовослужбовців 1 та 2 армійських корпусів з тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей. Тому що саме там відбувається примусова мобілізація і призов до лав російських окупаційних військ. Непідготовлений особовий склад, який не має по суті бойового досвіду, спрямовується зараз на найбільш важливі напрямки. Крім того, ті резервісти, які направляються на територію України з рф, особливо з її центральних регіонів, східних регіонів, вони просто їхали й думали, що їдуть заробляти гроші, а тут їх по суті зустрічає потужний опір ЗС України, сил оборони, територіальної оборони та всього населення України», – розповів представник воєнної розвідки України та додав, що замість отримання грошей, росіяни повертаються додому в мішках для трупів, що дуже впливає на моральний стан окупантів.

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