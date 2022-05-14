рф втратила на війні в Україні 27 тисяч військових

Від початку повномасштабного вторгнення росія втратила в Україні вже 27 200 військових, 1218 танків та 411 безпілотників. Про це йдеться у Facebook Генштабу ЗСУ.
З 24 лютого до 14 травня загальні втрати росії становлять:
- особового складу – близько 27200 (+300) осіб ліквідовано
- танків ‒ 1218 (+13) од,
- бойових броньованих машин ‒ 2934 (+34) од,
- артилерійських систем – 551 (+9) од,
- РСЗВ – 195 (+2) од,
- засоби ППО – 88 (+0) од,
- літаків – 200 (+0) од,
- гелікоптерів –163 (+1) од,
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 411 (+6),
- крилаті ракети – 95 (+0),
- кораблі /катери – 13 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2059 (+17) од,
- спеціальна техніка – 42 (+1).
Минулої доби найбільші втрати противника спостерігалися на Слов’янському та Бахмутському напрямку. Всі дані ще уточнюються.
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Ольга Денисяка