«Референдум» у Херсоні не домопоже рф досягти цілей в Україні, – британська розвідка

Якщо росія проведе референдум щодо включення Херсонської області до складу рф, то вочевидь сфабрикує результати на свою користь, проте жителі області продовжуватимуть демонструвати неприйняття російської окупації. Як передає Укрінформ, про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії.

Введена росією військово-цивільна адміністрація в Херсоні заявила, що попросить росію включити Херсонську область до складу російської федерації. Імовірно, за початковим планом вторгнення росії країна-агресор хотіла за допомогою сфальсифікованих референдумів передати більшість регіонів України під довгострокову проросійську владу.

«Якщо росія проведе референдум про вступ у Херсоні, вона майже напевно зманіпулює результатами, щоб показати явну більшість за вихід з України», – йдеться у повідомленні.

Але громадяни Херсонської області, ймовірно, продовжуватимуть демонструвати своє неприйняття російської окупації. Той факт, що росії вдалося лише нав’язати проросійське місцеве керівництво в Херсоні, підкреслює неспроможність російського вторгнення досягти своїх політичних цілей в Україні.

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