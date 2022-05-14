ОСТАННІ НОВИНИ

G7 обіцяє ізолювати росію та дати Україні зброю

Ольга Денисяка

|

Міністри закордонних справ країн Групи семи пообіцяли посилити економічну та політичну ізоляцію росії, продовжити постачання зброї Україні та працювати над зменшенням глобальної нестачі продовольства, спричиненої війною. Про це, як пише Європейська правда, повідомляє Reuters з посиланням на заяву міністрів.

Після зустрічі на курорті Вайссенхаус на Балтійському морі топ-дипломати з Великої Британії, Канади, Німеччини, Франції, Італії, Японії, США та Європейського Союзу також пообіцяли продовжувати військову та оборонну допомогу Україні «скільки буде потрібно».

Вони також пообіцяли боротися з російською дезінформацією, спрямованою на те, щоб звинуватити Захід у проблемах постачання продовольства по всьому світу через економічні санкції проти Москви, і закликали Китай не допомагати Москві та не виправдовувати війну росії.

Міністри вважають, що ключем до посилення тиску на росію є заборона або поетапна відмова від закупівлі російської нафти країнами-членами ЄС, які, як очікується, наступного тижня досягнуть угоди з цього питання, навіть якщо Угорщина й надалі виступатиме проти цього.

«Ми будемо прискорювати наші зусилля, щоб зменшити та припинити залежність від російських поставок енергоносіїв якомога швидше, спираючись на зобов’язання G7 щодо поступового припинення або заборони імпорту російського вугілля та нафти. Ми ніколи не визнаємо кордони, які росія намагалася змінити за допомогою військової агресії, і будемо підтримувати нашу участь у підтримці суверенітету та територіальної цілісності України, включаючи Крим», – заявили міністри.

Як повідомляє AFP, міністри також розкритикували Білорусь за її позицію щодо війни.

«Ми… закликаємо Білорусь припинити полегшувати агресію Росії та дотримуватися своїх міжнародних зобов’язань», –йдеться у заяві.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
На дороги України повертають 128 камер автофіксації ПДР. Список
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
На дороги України повертають 128 камер автофіксації ПДР. Список

На дороги України розпочинають повертати фіксацію порушень правил дорожнього руху в автоматичному режимі. Знову ловити п...

У Львові затвердили нові стандарти будівництва житла
Ольга ДЕНИСЯКА
У Львові затвердили нові стандарти будівництва житла

У Львові затвердили стандарти, згідно з якими будинки зводитимуть із урахуванням виникнення надзвичайних ситуацій. Зокре...

В Україні оновили правила перетину кордону: що змінилось
Ольга ДЕНИСЯКА
В Україні оновили правила перетину кордону: що змінилось

Кабмін знову вніс зміни до Правил перетину державного кордону громадянами України. У Держприкордонслужбі пояснили, хто т...

Світ вшановує День пам’яті та примирення
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Світ вшановує День пам’яті та примирення

Сьогодні, 8 травня, у всьому світі, зокрема, і в Україні, відзначають День пам’яті та примирення, присвячений пам’яті же...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів