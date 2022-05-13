ЗСУ відбили 18 атак ворога на Донбасі

У четвер, 12 травня, українські військові відбили 18 ворожих атак на Донецькому та Луганському напрямках та знищили низку ворожої техніки. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Так, українські бійці знищили тринадцять танків, вісім артилерійських систем, двадцять сім одиниць бойової броньованої техніки, дві одиниці спеціальної інженерної техніки та п’ять автомобілів противника.

Окрім того, підрозділи ППО збили ворожий багатоцільовий гелікоптер Ка-52 та чотири безпілотники «Орлан-10».