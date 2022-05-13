За добу окупанти понад 30 разів обстріляли Луганщину

У четвер, 12 травня, російські окупанти 31 раз відкривали вогонь по житлових масивах Луганщини. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Так, росіяни продовжують штурмувати Гірську та Попаснянську громади. Окупанти продовжують безуспішні штурмові дії у напрямку Оріхового та в районі Комишувахи.

Однак зруйновано майже 60 будинків: 15 – у Врубівці, 12 – у Золотому, 11 – у Комишувасі, шість – у Тошківці, чотири – у Троїцькому та ще дев’ять по іншим селам Попаснянської громади. Окрім того, сім багатоповерхівок пошкоджено в Сєвєродонецьку, одну – в Лисичанську. Також пошкоджено міст у Рубіжному.