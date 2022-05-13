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Wizz Air надасть українським біженцям 10 тисяч безкоштовних квитків до Британії

Анастасія Диняк

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Авіакомпанія Wizz Air безкоштовно дає 10 тисяч квитків до Великої Британії з Польщі, Болгарії, Словаччини, Угорщини та Румунії. Про це перевізник повідомив на своїй Facebook-сторінці.

Так, пропозиція діє для біженців з України за візовою програмою британського уряду «Житло для України». Переліт доступний з 14 травня по 15 червня 2022 року.

Забронювати безкоштовний квиток можна на сайті Wizz Air.

«Сподіваємося, що ця ініціатива допоможе багатьом українцям найближчим часом дістатися безпечного місця у Великобританії», – йдеться у повідомленні.

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