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Велика Британія додала до «чорного» списку родичів Путіна і Кабаєвої

Анастасія Диняк

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Велика Британія запровадила санкції проти родичів Путіна та Аліни Кабаєвої, яку називають його коханкою. Про це повідомили у пресслужбі уряду країни.

Так, нові санкційні обмеження найбільше  вдарили по фінансовій мережі Путіна, включаючи колишню дружину Путіна та його двоюрідних братів.

За даними британського МЗС, усе майно Путіна «належить» його сім’ї, друзям та російській еліті. На самого президента-агресора записана невелика квартиру в Санкт-Петербурзі, дві машини радянських часів 1950-х років, причіп і гараж.

«Насправді Путін покладається на сім’ю, друзів дитинства та обрану еліту, які виграли від його правління і, у свою чергу, підтримують його спосіб життя. Ми націлюємось на тіньову мережу, яка підтримує розкішний спосіб життя Путіна. Ми продовжуватимемо вводити санкції проти всіх тих, хто сприяє агресії Путіна, доки Україна не переможе», – зауважила міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс.

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