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Україна витратила понад 8 мільярдів доларів на війну

Анастасія Диняк

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Україна витратила на військові потреби вже понад 8,3 мільярда доларів. Це понад 245 мільярдів гривень. Про це пише Reuters.

Так, міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що кошти, частину з яких планували витратити на розвиток країни, пішли на військові потреби після повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Близько 245,1 мільярда гривень витрачали на все: від закупівлі та ремонту зброї до екстреної допомоги внутрішньо переміщеним особам, яких в Україні офіційно зареєстровано 2,7 мільйона.

Окрім того, за словами міністра, у квітні до держбюджету надійшло лише 60% запланованих податків. У травні-червні показник може впасти до 45-50%.

Марченко наголосив, що Україна потребує підтримки іноземних країн.

Зауважимо, за даними Мінфіну, від початку повномасштабної війни основними джерелами надходження коштів до бюджету держави є  військові облігації, кредити від міжнародних фінансових організацій, а також двосторонні кредити та гранти.

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