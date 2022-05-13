Україна витратила понад 8 мільярдів доларів на війну

Україна витратила на військові потреби вже понад 8,3 мільярда доларів. Це понад 245 мільярдів гривень. Про це пише Reuters.

Так, міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що кошти, частину з яких планували витратити на розвиток країни, пішли на військові потреби після повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Близько 245,1 мільярда гривень витрачали на все: від закупівлі та ремонту зброї до екстреної допомоги внутрішньо переміщеним особам, яких в Україні офіційно зареєстровано 2,7 мільйона.

Окрім того, за словами міністра, у квітні до держбюджету надійшло лише 60% запланованих податків. У травні-червні показник може впасти до 45-50%.

Марченко наголосив, що Україна потребує підтримки іноземних країн.

Зауважимо, за даними Мінфіну, від початку повномасштабної війни основними джерелами надходження коштів до бюджету держави є військові облігації, кредити від міжнародних фінансових організацій, а також двосторонні кредити та гранти.