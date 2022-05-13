росіянин хизувався вбивством українського військовополоненого, – СБУ

російський окупант похизувався тим, що разом із побратимами вбив пострілом у спину українського військовополоненого. Про це свідчить телефонна розмова, яку перехопила й оприлюднила Служба безпеки України.

Вояка армії рф, розмовляючи зі своєю матір’ю, зізнається, що розстріляв українського військовополоненого в спину.

«Он там в туалет хотел сильно. Ему сказали: «Сейчас домой поедешь. Иди, говорит, в туалет сходи, и поедешь». Всё, он пошёл – мы его в спину…», – розповів загарбник.

Це шокувало навіть його відверто проросійську матір. Вона спробувала вийти із розмови звичним пропагандистським наративом: «Вот они так и делают, сволочи… своих расстреливают». Втім син цинічно уточнив: «Та нет, это мы его расстреляли».

Відтак окупант власноруч зафіксував порушення російською армією Женевської конвенції щодо поводження з військовополоненими і підтвердив ще один злочин, який обов’язково розглядатимуть міжнародні суди.

«СБУ проводить системну роботу, пов’язану зі збором доказів щодо жорстокого поводження окупантів з військовополоненими, у тому числі завдяки перехопленим розмовам. Робимо усе можливе, щоб встановити і притягнути до відповідальності кожного окупанта, який чинив звірства на нашій землі», – додають у спецслужбі.

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