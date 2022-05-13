росіяни відходять від Харкова, але намагаються не допустити ЗСУ у район Ізюма, – Генштаб

На 79 добу війни в Україні війська російської федерації не припиняють наступальні дії у Донецькій і Луганській областях, обстрілювати ракетами об’єкти промислової інфраструктури та цивільні об’єкти. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ, опублікованому 13 травня у Facebook.

На Волинському та Поліському напрямках противник активних дій не проводив. Основні зусилля зосереджував на прикритті державного кордону в Брестській та Гомельській областях. У межах перевірки збройних сил республіки білорусь у Кобринському районі Брестської області та Лідському районі Гродненської області тривають збори з військовозобов’язаними.

Загроза ракетних ударів з території білорусі, за даними Генштабу, все ще є.

На Сіверському напрямку росіяни посилюють охорону ділянки українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях. З території рф вони обстрілювали з артилерії цивільні об’єкти на Сумщині та завдали авіаудару по населеному пункту Товстодубове.

На Слобожанському напрямку основні зусилля противник зосереджує на забезпеченні відходу своїх підрозділів від Харкова та недопущенні виходу підрозділів ЗСУ в тил угруповання, зосередженого в районі Ізюма. Підрозділи противника обстрілювали позиції українських військ в районах населених пунктів Петрівка, Питомник, Руські Тишки та Тернова.

На Слов’янському напрямку противник основні зусилля зосереджував на наступі в районі населеного пункту Богородичне, успіху не мав. Вів артилерійські обстріли по районах населених пунктів Нова Дмитрівка і Краснопілля. Здійснив авіаудари по районах населених пунктів Долина та Адамівка.

На Донецькому і Таврійському напрямках ворожі підрозділи продовжують обстрілювати наші війська. Окупанти намагалися встановити контроль над населеними пунктами Новоселівка Друга, Кам’янка, Мар’їнка і Новомихайлівка.

На Лиманському напрямку ворог безуспішно намагається закріпитись в районі населеного пункту Олександрівка. На Сєвєродонецькому напрямку здійснює активний вогневий вплив в районі Рубіжного.

На Бахмутському напрямку противник вів штурмові дії у районі населених пунктів Золоте та Комишуваха, успіху не мав. Здійснює обстріли Тошківки та Оріхового. На Авдіївському напрямку за підтримки артилерії окупанти ведуть наступальні дії у напрямках населених пунктів Кам’янка та Новоселівка, успіху не мають.

У Маріуполі основні зусилля росіяни зосереджували на блокуванні наших підрозділів в районі заводу «Азовсталь», продовжують обстріли.

На Південнобузькому напрямку активних бойових дій ворог не проводив, обстрілював підрозділи ЗСУ зі ствольної артилерії та мінометів, продовжував вести повітряну розвідку.

«На тимчасово зайнятих противником територіях продовжуються протиправні дії стосовно місцевого населення. Тривають заходи адміністративно-поліцейського режиму, посилено контррозвідувальний режим. Продовжується безпідставне затримання мирних жителів, особливо осіб з активною проукраїнською позицією», – додають у Генштабі.

Українські військові завдають ворогу втрат та готові до будь-яких змін оперативної обстановки.

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