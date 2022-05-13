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Озвірілий на війні росіянин вихваляється, що масово вбивав людей в Україні, – перехоплення СБУ

Наталя Дуляба

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Жінки російських окупантів із жахом очікують повернення чоловіків додому, бо звірства, які вони чинять в Україні, змінили психіку ворожих солдат. Про це свідчить телефонна розмова, яку перехопила й опублікувала Служба безпеки України.

П’яний окупант, який зараз «стоїть» на Херсонщині, із особливим цинізмом розповідає своїй дружині про звірства над мирними українцями. І цим, здається, дуже її лякає.

«Я могу взять человека и в голову «бам»… с пулемета, Калашникова, с ПКМа… сто человек прошить, да. Голову оторвать! Ты что в это не веришь? Настя, я долбо*бом стал, я вообще еб*нутый стал».

Його жінка стурбовано запитує, як вони зможуть продовжити жити разом, але загарбник цим не дуже переймається: «Когда были гражданские, я гражданских в окопы кидал. Всем по голове стрелял, убивал их. Они плакали, умоляли меня – я их все равно стрелял. Настя, ты на меня не смотри, то, что я у тебя такой «добрый». Я у тебя, какой есть, я приеду таким, какой я есть».

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