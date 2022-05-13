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Окупанти нарікають на значні втрати в Україні і хочуть додому, – розвідка

Наталя Дуляба

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російські окупанти, розповідаючи про реалії війни в Україні, нарікають на суттєві втрати особового складу. Про це свідчить розмова одного з вояк, яку перехопила й оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони України.

Перехоплена розмова – це розмова російського військового зі своєю дружиною. Вона яскраво демонструє настрій, що набирає силу в армії рф, – бажання піти з війни додому за будь-яку ціну.

Жінка пропонує своєму чоловіку-окупанту «впасти з танка», щоб отримати травму і повернутися в росію. На її думку, це є найкращий варіант, адже іншого виходу немає – ротації не буде, бо «всі відмовляються» їхати в Україну. Чоловік схиляється до думки, що все ж краще дістати поранення, бо всі ушкодження обов’язково перевіряє ФСБ.

Далі росіянин розповідає історію «зачистки» одного з окупованих населених пунктів: «Село взяли нещодавно. У нас дев’ять 300-х. Морпіхів близько 100 заходило, вийшло 50. А комбат каже, щоб у кожен підвал кидати гранату, не дивлячись. Лише потім вже заходити. Хлопці не стали закидувати. Потім зайшли, а там четверо дітей сидять маленьких. Самі».

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