На Харківщині ворожа ракета влучила в гуманітарний штаб

У Дергачівській громаді на Харківщині російські окупанти обстріляли Дергачівський будинок культури, в якому базувався гуманітарний штаб. Про це повідомили у пресслужбі міської ради.

У п’ятницю, 13 травня, вночі російська ракета знищила приміщення, де знаходився гуманітарний штаб громади.

«У зв’язку з цим сьогодні видачі гуманітарної допомоги не буде. Ми вирішуємо логістичні питання і обов’язково проінформуємо вас про подальші дії», – йдеться у повідомленні.