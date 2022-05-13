Львівщина отримала ліки на майже півтора мільйона доларів

Львівські медзаклади отримали ліки та медичні засоби від британських партнерів на понад 1,4 мільйона доларів. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Так, медикаменти передбачені для жителів Львівської області і вимушено переміщених людей, зокрема хворих на діабет, тож їх розподілять виключно серед цивільного населення.

Ліки передали завдяки багатосторонньому Меморандуму про співпрацю з Державною регуляторною службою України, ініціативою Ментор та благодійною організацією «Благодійний фонд «Слава і честь».