Країни G7 планують виділити Україні до 30 млрд євро

Країни Групи семи (G7) планують широку фінансову підтримку для України. Про це пише Європейська правда з посиланням на німецький Spiegel.

На зустрічі міністрів фінансів G7 у Петерсберзі під Бонном наступного тижня країни Групи семи хочуть ініціювати бюджетну підтримку України на суму майже 30 мільярдів євро.

За словами учасників переговорів, Україна сама озвучила цю фінансову потребу до кінця року. Близько п’яти мільярдів євро щомісяця витрачалося, наприклад, на виплати чиновникам чи пенсіонерам, які Україна не може виплатити самостійно. Міжнародний валютний фонд вважає ці розрахунки справедливими і теж приходить до подібних цифр.

Допомога буде надаватися у формі позик та грантів. Тож Києву не доведеться повертати всю суму. Сума в 30 мільярдів євро передбачає, що військові дії закінчаться протягом року.

Зустріч прийматиме німецький міністр фінансів Крістіан Лінднер, оскільки Німеччина головує в G7 цього року.

Ця роль посилює тиск на федеральний уряд, щоб він показав хороший приклад за допомогою цієї допомоги.

Раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба закликав країни Групи семи до конфіскації російських активів і їх передачі Україні для відбудови.

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