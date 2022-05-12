В Україні ліквідували вже 26 650 російських солдат

На війні проти України російська федерація позбулася вже 26 650 своїх військових, 1195 танків, 199 літаків, 161 гелікоптера та низки іншої техніки. Про це йдеться на сторінці Генштабу ЗСУ у Facebook.

Із 24 лютого до ранку 12 травня втрати росії на війні проти України становлять:

особового складу ‒ близько 26 650 осіб ліквідовано (+300),

танків ‒ 1195 одиниць (+8),

бойових броньованих машин ‒ 2873 одиниці (+17),

артилерійських систем – 534 одиниці (+6),

РСЗВ – 191 одиниця (+6),

засоби ППО – 87 одиниць (+0),

літаків – 199 одиниць (+0),

гелікоптерів – 161 одиниця (+1),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 398 одиниць (+8),

крилаті ракети – 94 одиниці (+0),

кораблі /катери – 13 одиниць (+1),

автомобільної техніки та автоцистерн – 2019 одиниць (+22),

спеціальна техніка – 41 одиниця (+0).

Найбільші втрати противник минулої доби зазнав на Курахівському напрямку (Донецька область). Всі дані уточнюються.

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