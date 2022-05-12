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«Старий маразматик путін»: росіяни діляться враженнями від параду на 9 травня

Наталя Дуляба

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росіяни, обговорюючи військовий парад 9 травня, кажуть, що володимир путін став «старим маразматиком» і нарікають на його загарбницькі апетити щодо відновлення колишнього СРСР. Про це йдеться у телефонній розмові окупантів, яку перехопило й опублікувало Головне управління розвідки Міноборони України.

російський військовий, який, вочевидь, зараз воює в Україні, під час розмови зі своєю подругою не може зрозуміти логіки проведення урочистостей: «Через Covid-19 парад скасували, а через війну – ні. Логічно».

Його подруга дає власний «аналіз» промови російського диктатора: «Сьогодні путін на параді віддав шану загиблим в Одесі у 2014. Він адекватний взагалі, ні? Його промова – це якась жесть. До чого тут Суворов, Мономах і велика вітчизняна війна?»

На це вона отримує пряму відповідь: «Ну що ти хочеш? Старий маразматик уже».

Далі вояка, нецензурно висловлюючись, розкритикував загарбницькі апетити путіна і плани щодо відновлення колишнього радянського союзу. Але водночас він дивується, чому росіяни не «пруть на танках у білорусь», бо їм доводиться самотужки «віддуватись» в україні.

«В білорусі наші танки вже стоять, не переживай. білорусь приєднається (до рф, – ред.), як тільки це буде потрібно путіну», – вичерпно пояснює росіянка.

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