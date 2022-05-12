росія кидає в Україну техніку та зброю 1960-х років, – розвідка

Після введених санкцій росія не може повноцінно відновити боєздатність виведених з України військових підрозділів, тож доукомплектовує їх технікою й зброєю 50-60 років ХХ століття. Про це йдеться на сторінці Головного управління розвідки Міноборони України у Facebook.

За даними розвідки, військово-промисловий комплекс рф відчутно занепав після введених міжнародних економічних санкцій. Тому втративши в Україні значну частину свого військово-технічного потенціалу, москва змушена кидати в бій стару радянську техніку.

Так, російські підрозділи, які зазнали непоправних втрат, доукомплектовують технікою та озброєнням 1950-1960 років виробництва.

«Проте така ситуація не бентежить керівництво кремля, йому байдуже, скільки та на чому відправляти “гарматне м’ясо” у бій за майбутнє “руского міра”. Завжди знайдеться щось, що ржавіє десятиліттями на складах та що не захотіли свого часу закуповувати навіть країни третього світу», – йдеться в повідомленні.

Українська розвідка додає, що більшість старої техніки зі складів довгострокового зберігання навіть не можуть доставити до підрозділів армії рф. Але військових змушують її приймати та доповідати командуванню про повну укомплектованість та забезпечення бойових частин.

Протягом квітня із баз зберігання рф знято:

18 САУ «Мста-С» з арсеналу ракетно-артилерійського озброєння Східного ВО (Уссурійськ, Приморський край);

28 САУ «Акація» з 94 арсеналу ГРАУ (Омськ);

15 САУ «Мста-С», 5 САУ «Акація» та 20 САУ «Гвоздика» з арсеналу комплексного зберігання РАО (Гагаринський, Свердловська обл.);

15 РСЗВ «Ураган» та 11 ТРК «Точка-У» зі 109 арсеналу ГРАУ (Батарейна, Іркутська обл.).

«Тепер проржавіле та гниле військове-технічне відлуння кремлівського “великого прошлого” стає основою російського “настоящего”», – підсумовують у розвідці.

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