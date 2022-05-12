«Референдум» у Маріуполі можуть провести вже 15 травня

Окупанти хочуть включити самопроголошену «ДНР», разом з тимчасово окупованим Маріуполем до складу Росії. Відповідний «референдум» планують провести вже 15 травня. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Так, на окупованій території Донеччини хочуть запровадити російський код мобільного зв’язку, а також розпочати роботу російських банків та закладів вищої освіти.

За даними радника мера, самопроголошена влада Маріуполя неодноразово називала датою референдуму про приєднання саме 15 травня.

«Не можемо ані підтвердити, ані спростувати — продовжуємо слідкувати та фіксувати», – додав він.