Окупанти обстрілюють Полтавщину

Російські окупанти обстріляли Кременчук. Також вибухи було чутно в Полтаві. Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

Так, у четвер, 12 травня, чотири ворожі ракети прилетіли у Кременчуцький нафтопереробний завод. Окрім того, звуки вибухів чутно було в Полтавському районі.

Станом на 17:40 на Полтавщині триває повітряна тривога. Людей закликають залишатися в укриттях.