Окупанти обстріляли Дніпропетровщину

У четвер вранці, 12 травня, російські війська обстріляли Зеленодольську громаду на Дніпропетровщині. Відомо про одного загиблого і одного пораненого. Про це у своєму Telegram повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

«На ранок окупанти знову обстріляли Зеленодольську громаду з «Ураганів». Поцілили по Великій Костромці та Зеленодольську. Били якраз тоді, коли люди йшли на роботу», – написав він.

За словами Валентина Резніченка, внаслідок ворожих обстрілів загинула одна людина, ще одна дістала поранення. Зруйновано об’єкт енергетичної інфраструктури.

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