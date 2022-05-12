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Окупанти бояться ЗСУ, тому протести в армії рф стають масовими, – СБУ

Наталя Дуляба

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Військові рф не хочуть йти у бій з українськими захисниками, тому бути в армії ворога стають масовими. Про це йдеться у розмові одного з окупантів, яку перехопила й оприлюднила Служба безпеки України.

Аби хоч якось приборкати протести серед своїх військовослужбовців, москва відправляє в Україну «досвідчених карателів». Як, наприклад, генерала Мурадова, відомого своєю жорстокістю після командування об’єднаним угрупованням сил рф у Сирії.

Він влаштовує «показові суди» загарбникам, але навіть такі заходи не змінюють ситуацію кардинально – солдати все одно відмовляються наступати у найгарячіших точках.

«Ну Мурадов приехал, типа, показательный суд устроил. Потому что никто не хотел ехать вперед дальше… Ротные не хотели везти своих пацанов на смерть. И сами парни были не готовы, и все… Он вчера ротных разъе*ал, показательно там… раздел, руки, на*уй, связал, бл*дь, они все из карманов повыкладывали, связал им руки, на*уй, все.. В ПАЗики загрузил и увезли», – розповідає телефоном окупант своєму батькові.

Вояка говорить, що попри такі показові виступи російських «відказників» все одно потім повертають додому. Тому і він чекає, коли його відправлять «у відпустку».

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