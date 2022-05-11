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Війська рф зруйнували в Україні 101 лікарню

Ольга Денисяка

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Станом на 11 травня російські окупанти повністю зруйнували 101 лікарню та 450 аптек в Україні. Про це йдеться у Facebook Міністерства охорони здоров’я.

У МОЗ зазначають, що вже 77 днів поспіль російські терористи обстрілюють житлові квартали та цивільні об’єкти. За цей час наряди та ракети окупантів поцілили у 600 українських медзакладів.

101 лікарня знищена вщент без можливості відновлення. Також руками російських терористів зруйновано 450 аптек. Крім того, майже 200 автомобілів екстреної медичної допомоги розстріляно чи захоплено ворогом.

МОЗ наголошує, що рф нехтує всіма нормами та конвенціями міжнародного права.

«За кожною цією цифрою – життя сміливого українця. Життя того, хто вчасно не доїхав до лікарні, або кому не було куди їхати, або того, кого просто не пропустили російські військові, і вони не змогли вчасно отримати необхідну медичну допомогу», – йдеться в повідомленні.

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