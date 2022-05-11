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Війна закінчиться, коли Україна поверне все своє, – Зеленський

Андрій Котенський

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Президент Володимир Зеленський заявив, що війна, розв’язана Росією проти України, завершиться тоді, коли Україна поверне всі свої території та людей. Про це він повідомив під час онлайн-спілкування зі студентами провідних французьких університетів, пише Українська правда.

«Війна закінчиться для українського народу тільки тоді, коли ми повернемо своє. Це є правда. Я відверто кажу: нам не потрібно зайвого… Ми хочемо повернути мир в нашу державу, на нашу землю. Росія по черзі забирала, окуповувала всі наші права: право на нашу землю, право вибору, право вибору, врешті-решт ми дійшли до права жити – сказав Володимир Зеленський.

Зеленський розповів французькій молоді, що Україна зараз виборює своє право на життя, втрачаючи життя найкращих українців.

Він пояснив, що перемовини можут вести лише з тих позицій, що Росія зрозуміє помилковість і катастрофічність своїх рішень і буде готова нести покарання за скоєні злочини в Україні.

Президент наголосив, що зі звільненням українських міст і сіл, де виявляють докази масових вбивств і катувань росіян а також бездумного руйнування житла, як у Бучі, Ірпені й Маріуполі, бажання вести перемовини дедалі зменшується.

У будь-якому разі перемовини, підкреслив Зеленський, мають відбуватися в межах діалогу, а не ультиматумів.

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