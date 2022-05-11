У Львові затримали наркоторговця з товаром на пів мільйона гривень

11 травня правоохоронці викрили 25-річного мешканця Львівщини на торгівлі наркотиками. Під час затримання у нього вилучили два кілограми канабісу та інших наркотиків на 500 тисяч гривень. Про це йдеться у Facebook Департаменту боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України.

Встановлено, що 25-річний житель міста Червоноград розповсюджував наркотичні засоби та психотропні речовини через Інтернет-крамницю. Він орендував квартиру у Львові, де зберігав та фасував заборонені речовини, які продавав, роблячи «закладки».

Під час обшуку в орендованій квартирі наркоторговця знайшли та вилучили:два кілограми канабісу, амфетамін, 70 пігулок «МДМА», 200 марок «LSD», електронні ваги, фасувальні матеріали, мобільні телефони, сім-карти, банківські картки та гроші.

Вартість вилучених наркотичних засобів та психотропних речовин за цінами «чорного» ринку становить понад 500 тисяч гривень.

Зловмиснику повідомили про підозру за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. За вчинене йому може загрожувати позбавлення волі терміном до десяти років з конфіскацією майна.

Залізничний районний суд м. Львова обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у сумі 198 тисяч гривень.

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