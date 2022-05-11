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російські окупанти нарікають на видане екіпірування, – перехоплення СБУ

Наталя Дуляба

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Солдати російської армії нарікають на те обмундирування, яке їм видає держава-агресор. Про це свідчить телефона розмова одного з окупантів, яку перехопила й оприлюднила СБУ.

росія не спроможна забезпечити необхідним спорядженням вояк, яких відправляє на війну в Україні. Особливо це стосується індивідуального екіпірування солдат із нової хвилі прихованої мобілізації.

«То, что на нас сейчас одето, – это страшно. Это сложно назвать экипировкой», – скаржиться матері окупант, якого тільки-но відправили воювати в Україну.

Тому він просить її позичити грошей, аби власним коштом купити собі засоби захисту: розгрузку, каску, бронежилет.

В СБУ кажуть, що росія, вочевидь, не розраховувала на довгу і виснажливу війну в Україні, тому зустрілася з проблемою забезпечення своїх військових базовими засобами захисту.

«Цинізму керівництва рф немає меж: мало того, що воно відправляє своїх солдатів в Україну на вірну смерть, так ще й хоче, щоб ті екіпірувалися за свої гроші», – додають у спецслужбі.

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