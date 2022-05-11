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Пропагандисти кремля ширять фейк про введення в Україну польсько-литовських військ

Наталя Дуляба

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Російська пропаганда вигадала історію про те, що на територію західної України введуть польсько-литовський контингент, і активно її поширює. Цю інформацію у Держприкордонслужбі називають фейком, відповідну заяву відомство опублікувало на своїй сторінці у Facebook.

Російські пропагандистські канали поширили лист, який нібито надійшов від Збройних Сил України на ім’я голови Державної прикордонної служби. В ньому йдеться про те, що начебто на територію західної України мають ввести війська Польщі і Литви.

«Заявляємо, що такий лист в адміністрацію Державної прикордонної служби не надходив. Також за наданою інформацією від Збройних Сил України, такий лист не створювався і не направлявся до прикордонного відомства. До того ж, в Україні подібне листування здійснюється лише через електронний документообіг. Але звідки це знати представникам відсталої країни-агресорки?… Появу в інформаційному просторі сфальшованого документа вважаємо черговою брудною провокацією російської пропаганди», – кажуть прикордонники.

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Цікаво, що у фейковому листі пропагандисти допустили низку як граматичних помилок, так і тих, що стосуються українського кордону. Прикордонники не виключають, що текст на українську мову перекладали за допомогою онлайн-перекладача.

У Держприкордонслужбі додають, що таким черговим вкидом росія продовжує спекулювати темою фейкового захоплення Польщею території України. До таких дій у кремлі можуть вдаватись, аби відволікти увагу пересічних росіян від незручних запитань про війну, яку веде рф проти України.

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