Дружина окупанта закликає катувати українських дітей, – перехоплена розмова

Служба безпеки України перехопила телефонну розмову російського солдата з дружиною, яка закликає його вбивати та катувати українських дітей. Перехоплення розмови у Facebook опублікувала СБУ.
Це шокуюче перехоплення СБУ вдалося зробити під Харковом, де окупант телефоном розмовляв зі своєю дружиною з рф. Вона живе у прикордонному з Україною місті, куди насильно евакуюють наших громадян.
Як повідомляють в СБУ, дружину обурило, що українські діти відмовилися малювати символіку до святкування «Дня перемоги ». Тож вона запропонувала покарати їх нелюдськими катуваннями:
«Я бы им наркотики вколола, если бы работала, смотрела бы им в глаза и сказала бы: «Сдыхайте, мучайтесь». Я бы им пи*ьки резала, звёзды на спинах вырезала, и вообще по уху бы каждый день отрезала, по пальцу, чтобы им больно так было», – говорить рашистка.
В СБУ зазначають, що навіть самого окупанта шокували ці слова і він не знав, що відповісти.
«Очевидно одне: «руZZкій мір» – це і є сучасний нацизм, якими б гаслами і цілями він не прикривався. Саме тому ми повинні захистити від нього свою Батьківщину!», – наголошують в СБУ.
Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.
Ольга Денисяка