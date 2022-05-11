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Дружина окупанта закликає катувати українських дітей, – перехоплена розмова

Ольга Денисяка

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Служба безпеки України перехопила телефонну розмову російського солдата з дружиною, яка закликає його вбивати та катувати українських дітей. Перехоплення розмови у Facebook опублікувала СБУ.

Це шокуюче перехоплення СБУ вдалося зробити під Харковом, де окупант телефоном розмовляв зі своєю дружиною з рф. Вона живе у прикордонному з Україною місті, куди насильно евакуюють наших громадян.

Як повідомляють в СБУ, дружину обурило, що українські діти відмовилися малювати символіку до святкування «Дня перемоги ». Тож вона запропонувала покарати їх нелюдськими катуваннями:

«Я бы им наркотики вколола, если бы работала, смотрела бы им в глаза и сказала бы: «Сдыхайте, мучайтесь». Я бы им пи*ьки резала, звёзды на спинах вырезала, и вообще по уху бы каждый день отрезала, по пальцу, чтобы им больно так было», – говорить рашистка.

В СБУ зазначають, що навіть самого окупанта шокували ці слова і він не знав, що відповісти.

«Очевидно одне: «руZZкій мір» – це і є сучасний нацизм, якими б гаслами і цілями він не прикривався. Саме тому ми повинні захистити від нього свою Батьківщину!», – наголошують в СБУ.

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