Дружина окупанта закликає катувати українських дітей, – перехоплена розмова

Служба безпеки України перехопила телефонну розмову російського солдата з дружиною, яка закликає його вбивати та катувати українських дітей. Перехоплення розмови у Facebook опублікувала СБУ.

Це шокуюче перехоплення СБУ вдалося зробити під Харковом, де окупант телефоном розмовляв зі своєю дружиною з рф. Вона живе у прикордонному з Україною місті, куди насильно евакуюють наших громадян.

Як повідомляють в СБУ, дружину обурило, що українські діти відмовилися малювати символіку до святкування «Дня перемоги ». Тож вона запропонувала покарати їх нелюдськими катуваннями:

«Я бы им наркотики вколола, если бы работала, смотрела бы им в глаза и сказала бы: «Сдыхайте, мучайтесь». Я бы им пи*ьки резала, звёзды на спинах вырезала, и вообще по уху бы каждый день отрезала, по пальцу, чтобы им больно так было», – говорить рашистка.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

В СБУ зазначають, що навіть самого окупанта шокували ці слова і він не знав, що відповісти.

«Очевидно одне: «руZZкій мір» – це і є сучасний нацизм, якими б гаслами і цілями він не прикривався. Саме тому ми повинні захистити від нього свою Батьківщину!», – наголошують в СБУ.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.