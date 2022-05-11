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ДБР виявило документи, які свідчать, що росія хотіла захопити всю Україну

Наталя Дуляба

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У місті Тростянець Сумської області правоохоронці виявили документи військових рф, які доводять, що росія планувала захопити всю територію України. Про це йдеться на сторінці Держбюро розслідувань у Facebook.

«Слідчі знайшли важливі документи військових зс рф, які чітко дають розуміння, що росія готувалася захопити усю територію України. Уся ця інформація буде вивчена та долучена до матеріалів справи», – розповів очільник ДБР Олексій Сухачов.

Більше деталей про виявлені документи окупантів наразі не надають. Втім у ДБР додають, що слідчі, оглянувши понад 2000 га зруйнованого Тростянця, встановили місця розташування бойових частин та позиції, з яких росіяни вели обстріли. Вилучили документи та особисті речі російських військових.

Також правоохоронці виявили місця, де окупанти катували цивільних. Зафіксовано щонайменше 34 факти викрадення та катування громадян. На місці злочинів виявлено кийки, кайданки, металеві кліщі та одяг потерпілих зі слідами крові.

Наразі підтверджено пошкодження 322 житлових будинків та цивільних об’єктів Тростянця. У місті ексгумували тіла 23 загиблих, у тому числі двох дітей.

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