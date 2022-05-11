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Через фейкові сайти центрів МВС зловмисники хотіли отримати дані водійських прав

Наталя Дуляба

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В Україні викрили сайти, які, маскуючись під сервісні центри МВС, намагались роздобути дані водійських посвідчень. Про це йдеться на сторінці Кіберполіції у Facebook.

Йдеться про фішингові ресурси, які зовні схожі на офіційний сайт з надання сервісних послуг МВС. Їх зловмисники «просували» за допомогою реклами у соцмережах.

«Під виглядом перевірки посвідчення водія шахраї здійснювали незаконний збір даних про серію та номер посвідчень. Імовірно, в подальшому зловмисники планували виготовлення підроблених водійських документів з оригінальними серійними номерами, аби вони перевірялись у базах даних», – кажуть у кіберполіції.

Наразі правоохоронці заблокували п’ять таких фішингових ресурсів і вилучили базу даних із орієнтовно 1000 водійських посвідчень.

Примітно, що на сайтах, які маскувались під сервісні центри МВС, жодна інша вкладка і сторінка, крім опції з водійським посвідченням, не була доступною.

Щоб не стати жертвою фішингу:

  • не переходьте за сумнівними гіперпосиланнями;
  • не вводьте конфіденційні дані на підозрілих ресурсах;
  • уважно перевіряйте URL-адресу, адже будь-які неточності у назві можуть означати, що ви потрапили на фішинговий сайт.

При виявленні шахрайських ресурсів українців просять повідомляти на електронну пошту кіберполіції: [email protected].

Додамо, що фішинговий сайт – це підроблений сайт, який повністю копіює реальний вебресурс. Різниця може бути лише в одній літері або в символі url-адреси платформи. Коли на такому сайті ви вводите особисті дані, наприклад, банківські реквізити, то аферисти отримують вашу конфіденційну інформацію.

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