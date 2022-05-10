ЗСУ знищили ворожий вертоліт за понад десять мільйонів доларів

На Харківському напрямку українські військові ліквідували російський ударний вертоліт Мі-28, який коштує понад десять мільйонів доларів. Про це пише Ukraine NOW.

Так, українці знищили Мі-28 – ударний вертоліт, призначений для пошуку і знищення в умовах активної вогневої протидії танків та іншої броньованої техніки, а також малошвидкісних повітряних цілей і живої сили противника. Його вартість становить близько 16 мільйонів доларів.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.