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Українські військові ліквідували вже 26 тисяч окупантів

Наталя Дуляба

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На війні проти України загинули вже 26 тисяч військовослужбовців російської федерації. Про це йдеться на сторінці Генштабу ЗСУ у Facebook.

Із 24 лютого до ранку 10 травня втрати росії на війні проти України становлять:

  • особового складу ‒ близько 26 000 осіб ліквідовано (+350),
  • танків ‒ 1170 одиниць (+25),
  • бойових броньованих машин ‒ 2808 одиниць (+44),
  • артилерійських систем – 519 одиниць (+6),
  • РСЗВ ‒ 185 одиниць (+0),
  • засоби ППО ‒ 87 одиниць (+0),
  • літаків – 199 одиниць (+0),
  • гелікоптерів – 158 одиниць (+0),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 380 одиниць (+3),
  • крилаті ракети ‒ 94 одиниці (+0),
  • кораблі /катери ‒ 12 одиниць (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 1980 одиниць (+10),
  • спеціальна техніка ‒ 41 одиниця (+0).

Найбільші втрати противник минулої доби поніс на Авдіївському напрямку. Всі дані уточнюються.

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