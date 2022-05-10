Українські військові ліквідували вже 26 тисяч окупантів

На війні проти України загинули вже 26 тисяч військовослужбовців російської федерації. Про це йдеться на сторінці Генштабу ЗСУ у Facebook.
Із 24 лютого до ранку 10 травня втрати росії на війні проти України становлять:
- особового складу ‒ близько 26 000 осіб ліквідовано (+350),
- танків ‒ 1170 одиниць (+25),
- бойових броньованих машин ‒ 2808 одиниць (+44),
- артилерійських систем – 519 одиниць (+6),
- РСЗВ ‒ 185 одиниць (+0),
- засоби ППО ‒ 87 одиниць (+0),
- літаків – 199 одиниць (+0),
- гелікоптерів – 158 одиниць (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 380 одиниць (+3),
- крилаті ракети ‒ 94 одиниці (+0),
- кораблі /катери ‒ 12 одиниць (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 1980 одиниць (+10),
- спеціальна техніка ‒ 41 одиниця (+0).
Найбільші втрати противник минулої доби поніс на Авдіївському напрямку. Всі дані уточнюються.
Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.
Наталя Дуляба