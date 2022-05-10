Українські військові ліквідували вже 26 тисяч окупантів

На війні проти України загинули вже 26 тисяч військовослужбовців російської федерації. Про це йдеться на сторінці Генштабу ЗСУ у Facebook.

Із 24 лютого до ранку 10 травня втрати росії на війні проти України становлять:

особового складу ‒ близько 26 000 осіб ліквідовано (+350),

танків ‒ 1170 одиниць (+25),

бойових броньованих машин ‒ 2808 одиниць (+44),

артилерійських систем – 519 одиниць (+6),

РСЗВ ‒ 185 одиниць (+0),

засоби ППО ‒ 87 одиниць (+0),

літаків – 199 одиниць (+0),

гелікоптерів – 158 одиниць (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 380 одиниць (+3),

крилаті ракети ‒ 94 одиниці (+0),

кораблі /катери ‒ 12 одиниць (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 1980 одиниць (+10),

спеціальна техніка ‒ 41 одиниця (+0).

Найбільші втрати противник минулої доби поніс на Авдіївському напрямку. Всі дані уточнюються.

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