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Українські фермери продовжують стягувати танки росіян

Наталя Дуляба

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Фермери продовжують здобувати російські танки для потреб Збройних Сил України. Відповідне відео опублікувало управління стратегічних комунікацій ЗСУ у Facebook.

На відео видно, як трактор тягне російський танк, розмальований літерами «Z». Де саме фермери роздобули його, в ЗСУ не уточняють, але дякують за безперервну роботу «тракторним військам».

«Посівна закінчилась, та збір врожаю продовжується. “Тракторні війська” працюють безупинно. Разом переможемо», – кажуть українські військові.

Зазначимо, що українських фермерів прозвали «тракторними військами» ЗСУ, адже при першій нагоді виїхали в поля забирати покинуті росіянами танки та ті, які ще можна відремонтувати.

1 квітня Верховна Рада ухвалила закон, яким гарантує грошову винагороду за справну ворожу техніку. Її можуть отримати як українські військові, так і громадяни або ж навіть військовослужбовці рф.

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