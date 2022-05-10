Що розповідають жителі ОРДЛО, які втекли до Львова

Жителі так званих «Л/ДНР», які втекли до Львова, нарікають на дії російських окупантів та показово рвуть видані їм паспорти. Відповідне відео виклало на своїй сторінці у Facebook Управління СБУ у Львівській області.

На відео – четверо мешканців ОРДЛО та уродженець Криму. Приїхавши до Львова, вони проклинають «рускій мір», скаржаться, що окупанти відібрали у них все: житло, роботу та інше майно.

«Бандити прийшли, захопили владу, все зруйнували. Ми залишились без майна і без грошей», ‒ так описує жахливий окупаційний режим мешканець Донецька.

«Якщо ми говоримо про нормальне життя, то це (показує на паспорт «ЛНР», – ред.) не повинне існувати апріорі… Моє життя – тут. Я хочу, щоб моє життя було тут», – каже жінка з Луганська.

Наприкінці відео люди демонстративно рвуть видані їм російськими окупантами паспорти, заявляючи, що вони їм не потрібні, як і така «влада».

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.