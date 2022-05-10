Потяг Львів – Чернівці не курсуватиме упродовж двох днів

Потяг Чернівці – Львів – Чернівці, який курсує через Івано-Франківську область, скасували на 12 та 13 травня. Про це повідомили на Facebook-сторінці «Львівської залізниці».

Так, регіональний потяг №702/701 сполученням Чернівці – Львів – Чернівці їде із зупинками на станціях Снятин, Коломия, Івано-Франківськ та Ходорів, не курсуватиме два дні.

Такі зміни у русі зумовлені проведенням технічного обслуговування дизель-поїзда ДПКр-2.

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