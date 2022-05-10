Помер Леонід Кравчук

10 травня на 89-му році життя помер перший президент України Леонід Кравчук. Про це у Facebook повідомив колишній уповноважений президента з прав дитини Микола Кулеба та низка ЗМІ з посиланням на джерела в родині першого президента.

Що стало причиною смерті Леоніда Кравчука наразі не повідомляють. Проте відомо, що він тривалий час важко хворів. Зокрема, у червні 2021 переніс операцію на серці, згодом потрапив до реанімації та був підключений до апарату ШВЛ.

Що відомо про Леоніда Кравчука

Леонід Кравчук народився у 1934 році на Рівненщині. З 1958 року був членом Комуністичної партії Радянського Союзу. У 1990-1991 роках очолював Верховну Раду України.

У 1991 році Леонід Кравчук став першим президентом України, тоді він випередив у першому турі В’ячеслава Чорновола. На посаді президента був до 1994 року, коли погодився на дострокові вибори і поступився Леоніду Кучмі.

У 1994-2006 Кравчук був депутатом Верховної Ради. У 2001 році отримав звання Героя України.

У липні 2020 року на громадських засадах став головою української делегації в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на сході України.

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