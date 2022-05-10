Обстріли Одещини: є загиблий і поранені

Внаслідок ракетних ударів, які росіяни завдали по Одещині, одна людина загинула, ще п’ятеро дістали поранення. Про це йдеться на сторінці ДСНС України у Facebook.

В понеділок, 9 травня, о 22:35 год. війська рф обстріляли ракетами село Фонтанка Одеського району. Внаслідок удару зруйновано торговельно-розважальний центр та спалахнула пожежа. Травмовано троє осіб.

Пожежу площею 1000 м кв вдалося ліквідувати о 01:20 год. силами 35 осіб рятувальників.

Цього ж вечора через ракетний удар у Суворовському районі Одеси загорілись три складські приміщення загальною площею 1200 м кв. Одна людина загинула, ще двоє травмовано.

Займання загасили о 01:30 год. силами 30 вогнеборців.

Як додають в Оперативному командуванні «Південь», загалом росіяни випустили 7 ракет. При цьому це були ракети старого радянського зразка.

«Резерви ракет у ворога, вочевидь, на залишку, оскільки в хід явно пущені раритетні, радянського зразка, яких за віком вже наведення підводить», – йдеться в повідомленні.

Таким чином російські військові продовжують чинити психологічний тиск на місцевих жителів і нищити цивільну інфраструктуру.

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Фото: ДСНС, ОК «Південь»