ОСТАННІ НОВИНИ

Обстріли Одещини: є загиблий і поранені

Наталя Дуляба

|

Внаслідок ракетних ударів, які росіяни завдали по Одещині, одна людина загинула, ще п’ятеро дістали поранення. Про це йдеться на сторінці ДСНС України у Facebook.

В понеділок, 9 травня, о 22:35 год. війська рф обстріляли ракетами село Фонтанка Одеського району. Внаслідок удару зруйновано торговельно-розважальний центр та спалахнула пожежа. Травмовано троє осіб.

Пожежу площею 1000 м кв вдалося ліквідувати о 01:20 год. силами 35 осіб рятувальників.

Цього ж вечора через ракетний удар у Суворовському районі Одеси загорілись три складські приміщення загальною площею 1200 м кв. Одна людина загинула, ще двоє травмовано.

Займання загасили о 01:30 год. силами 30 вогнеборців.

Як додають в Оперативному командуванні «Південь», загалом росіяни випустили 7 ракет. При цьому це були ракети старого радянського зразка.

«Резерви ракет у ворога, вочевидь, на залишку, оскільки в хід явно пущені раритетні, радянського зразка, яких за віком вже наведення підводить», – йдеться в повідомленні.

Таким чином російські військові продовжують чинити психологічний тиск на місцевих жителів і нищити цивільну інфраструктуру.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: ДСНС, ОК «Південь»

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
В Україні оновили правила перетину кордону: що змінилось
Ольга ДЕНИСЯКА
В Україні оновили правила перетину кордону: що змінилось

Кабмін знову вніс зміни до Правил перетину державного кордону громадянами України. У Держприкордонслужбі пояснили, хто т...

Світ вшановує День пам’яті та примирення
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Світ вшановує День пам’яті та примирення

Сьогодні, 8 травня, у всьому світі, зокрема, і в Україні, відзначають День пам’яті та примирення, присвячений пам’яті же...

Затвердили умови вступу-2022 для майбутніх бакалаврів та магістрів
Ольга ДЕНИСЯКА
Затвердили умови вступу-2022 для майбутніх бакалаврів та магістрів

Міністерство освіти і науки затвердило Порядок прийому до вишів у 2022 році. У Центрі оцінювання якості освіти пояснили,...

Мережа АТБ відкрила другий магазин на Львівщині за час війни
Анастасія ПИЖ
Мережа АТБ відкрила другий магазин на Львівщині за час війни

Найбільша національна торговельна мережа АТБ за час активної фази війни відкриває вже другий свій магазин на мирній Льві...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів